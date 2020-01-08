شابة محجبة تتعرض لاضطهاد على يد الخطوط الجوية البريطانية

شعرت مسلمة شابة بالإهانة من قبل إحدى شركات الطيران، حيث عاملتها على إنها إرهابية وطالبت التحقق من 3 أشكال من الهوية قبل أن تتركها على متن رحلتها.





كانت الشابة "أمينة فوكيربوكوس"من موريشيوس ، مسافرة من تركيا إلى لندن، على الخطوط الجوية البريطانية، عندما تعرضت لطريقة مهينة من التفتيش شعرت خلالها بأنها إرهابية لارتدائها الحجاب وكونها مسلمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وتقول المعلمة بالمدرسة الثانوية إنها طُلب منها إظهار جواز سفرها وبطاقة الهوية الخاصة بها وتذكرة رحلة العودة بالإضافة إلى صور لها في أيام عطلة وتصريح الإقامة.





وأضافت "أمينة" أن الأمر لم يتوقف على سؤال يخص الأوراق الرسمية الخاصة بالسفر، بل اتخذ شكل تحقيق من قبل المسئولون بالخطوط الجوية، فتقول: "عند التحقق من جواز سفري في مكتب الخطوط الجوية البريطانية ، سألني إن كانت لدي تأشيرة دخول إلى لندن، على الرغم من أن مواطني موريشيوس مسموح لهم بدخول عدد من البلدان بدون تأشيرة لفترة إقامة تصل إلى 90 يومًا أو أكثر - بما في ذلك المملكة المتحدة."





وأضافت:"كما تم سؤالي ما إذا كان لديّ تصريح إقامة في لندن لكنني كنت سائحًا في عطلة وأخبرت الضابط أنني لن أحتاج لذلك، ونظرًا لم يكن دليلًا كافيًا ، سُئلت عن مهنتي وتقديم بطاقة عمل"، وغيرها من الأسئلة المتعددة التي جعلتها تشعر بالاستياء.



