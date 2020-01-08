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أخبار العالم

الرد الأمريكي على إيران.. انطلاق طائرات حربية أمريكية تجاه جنوب إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن انطلاق 6 طائرات حربية أمريكية من قاعدة أمريكية، في اتجاه جنوب إيران، ردًا على القصف الإيراني للقواعد الأمريكية بالعراق. 

فيما أفادت قناة "الحدث" السعودية، عن سماع دوي صافرات الإنذار فوق مطار ​أربيل​ في ​العراق​، مشيرة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي. 

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية، "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن الطيران الحربي الإيراني، انطلق من قواعده قبل قليل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، انطلاق موجة جديدة من الصواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.
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