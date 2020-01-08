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أخبار العالم

وسائل إعلام أمريكية: ترامب قد يعلن الحرب على إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:19 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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القسم الخارجي
توقعت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرب على إيران، وذلك ردًا على القصف الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق. 

وكان الرئيس الأمريكي أعلن عن استعداد بلاده للرد على إيران، في حالة قيامها بقصف أهداف أمريكية بالمنطقة. 

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، سقوط صواريخ، على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

وأفادت قناة "الغد"، بسقوط 6 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار بالعراق.

تزامن ذلك، مع تأكيد شهود عيان، وقوع انفجارات في أربيل.

وتشهد المنشآت والمصالح العراقية توترا شديدا على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية.
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