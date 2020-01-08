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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يقطع زيارة لـ عُمان بعد تحطم طائرة في طهران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:34 ص
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع زيارة لسلطنة عُمان بعد سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.

وكانت طائرة "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني تحطمت بالقرب من مطار خامنئي الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار خامنئي الدولي في إيران.

وأفادت وكالة "فارس" بتحطم طائرة ركاب من طراز بوينج تابعة لشركة أوكرانية على متنها 180 راكبا بالقرب من مطار طهران الدولي بسبب خلل فني.

يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.
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