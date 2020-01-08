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اقتصاد

لليوم الثالث.. استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء حالة الطقس

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية لليوم الثالث على التوالي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الميناء رضا الغندور - في تصريح اليوم الأربعاء - "إن الرصدة الجومائية أكدت استمرار تجاوز سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر للمعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن، حيث تقرر إغلاق البوغازين؛ حرصًا على عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية".

وأكد الغندور جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

من جهته.. وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

يُذكر أن الإسكندرية تتعرض منذ عدة أيام لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة؛ تزامنًا مع نوة (أنواء الفيضة الكبيرة) وتستمر لمدة 6 أيام تصاحبها أمطار شديدة ورياح جنوبية غربية.
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