ليلة في حب ساديو ماني.. السنغالي كسب تعاطف الجميع بـ 3 مشاهد في الغردقة

في ليلة حافلة لن ينساها السنغالي ساديو ماني، أضاءت مدينة الغردقة أنوارها لاستقبال جوهرة أفريقيا السوداء لـ تمنحه لقب الأفضل في أفريقيا لعام 2019.



خطف ساديو ماني قلوب الجماهير وأشعل السوشيال ميديا في مصر وأفريقيا بتغريدات عددت مزايا اللاعب وأثنت على مسيرته الكروية وانجازاته خلال العام المنقضي.



وتسببت 3 مشاهد كان بطلها السنغالي ساديو ماني في نيل الكثير من الإشادات قبل وبعد تسلمه الجائزة التي حصل عليها للمرة الأولى في تاريخه.



وحيدا في الغردقة



كان ساديو ماني وصيفا لـ 3 مرات سابقة في حفل الأفضل، الأولى كانت أمام رياض محرز الذي فاز بها في موسم استثنائي حصل فيه على بطولة الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، عام 2016 حيث حل وصيفا مع أوباميانج.



المرة الثانية والثالثة كانت أمام محمد صلاح الذي فاز بها عامي 2017 و 2018 على التوالي، آخرها أثناء الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة السنغالية داكار.



اللافت للنظر أن ساديو كان على يقين تام بعدم حصوله على الجائزة في السنوات السابقة، لكنه لم يتغيب عن الحضور مثل صلاح ومحرز، وعمد ماني الى مشاركة الفائز الاحتفال على مسرح التكريم بل إنه بادل محمد صلاح الرقصات في قلب داكار محتفلا بتتويجه.



في الغردقة كان ساديو وحيدا خلال احتفاله بالجائزة التي حصل عليها دونما منافس يشاركه الاحتفال، حيث شارك الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي صوره في المرات السابقة أثناء احتفاله بزملائه.



اللغة الفرنسية من أجل أهل قريته



تحدث ساديو ماني بالإنجليزية في حفل الأفضل في أفريقيا، ليفهم الحاضرين ماذا يقول السنغالي، لكنه قطع الحديث قائلا "سأتحدث الآن بالفرنسية".



وتابع ماني "الناس هناك في قريتي الصغيرة في السنغال يجلسون الآن لمشاهدتي، وهم لا يفهمون سوى الفرنسية، سأتحدث بها حتى يستطيعون فهمي ويستطيعون الاحتفال بي".



الزي السنغالي الشعبي



احتفظ ساديو ماني لنفسه بتقاليد بلده الشعبية وزيها الرسمي حيث ارتدى خلال الحفل البدلة السنغالية الشهيرة، وهي عبارة عن جلباب أسود قصير.



وخطف ماني الأضواء بطلته التي نالت استحسان الجميع، حيث اعتبرها كثيرون تكريما منه لبلده السنغال وثقافتها الشعبية وهويتها الحضارية.



جدير بالذكر أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول حل في المرتبة الثانية، ورياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي حل ثالثا.