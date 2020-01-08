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مرأة

اكتشف مشروبات عليك تناولها وأخرى احترس منها

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:59 م
أكتشف مشروبات عليك
أكتشف مشروبات عليك تناولها وأخري أحترس منها
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أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، أخصائى التغذية، عن أفضل المشروبات التي تجعل الأشخاص يقبل على تناولها، وأخرى عليهم الاحتراس منها.

المشروبات المسموح بها تتمثل فيما يلي:

الماء ، المشروبات الغازية ، أو المشروبات الرياضية المعبأة في زجاجات ومختومة (الغازية أكثر أمانًا)
الماء الذي تم تطهيره (مغلي ، مفلتر ، معالج)
ثلج مصنوع من ماء معبأ أو معقم
القهوة الساخنة أو الشاي
حليب مبستر

مشروبات أحترس منها :

بئر ماء
ماء النافورة
ثلج مصنوع من ماء الصنبور أو بئر ماء

مشروبات مصنوعة من الصنبور أو ماء جيد (مثل العصير المعاد تشكيله)

الحليب غير المبستر
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