اكتشف مشروبات عليك تناولها وأخرى احترس منها

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، أخصائى التغذية، عن أفضل المشروبات التي تجعل الأشخاص يقبل على تناولها، وأخرى عليهم الاحتراس منها.
المشروبات المسموح بها تتمثل فيما يلي:
الماء ، المشروبات الغازية ، أو المشروبات الرياضية المعبأة في زجاجات ومختومة (الغازية أكثر أمانًا)
الماء الذي تم تطهيره (مغلي ، مفلتر ، معالج)
ثلج مصنوع من ماء معبأ أو معقم
القهوة الساخنة أو الشاي
حليب مبستر
مشروبات أحترس منها :
بئر ماء
ماء النافورة
ثلج مصنوع من ماء الصنبور أو بئر ماء
مشروبات مصنوعة من الصنبور أو ماء جيد (مثل العصير المعاد تشكيله)
الحليب غير المبستر
المشروبات المسموح بها تتمثل فيما يلي:
الماء ، المشروبات الغازية ، أو المشروبات الرياضية المعبأة في زجاجات ومختومة (الغازية أكثر أمانًا)
الماء الذي تم تطهيره (مغلي ، مفلتر ، معالج)
ثلج مصنوع من ماء معبأ أو معقم
القهوة الساخنة أو الشاي
حليب مبستر
مشروبات أحترس منها :
بئر ماء
ماء النافورة
ثلج مصنوع من ماء الصنبور أو بئر ماء
مشروبات مصنوعة من الصنبور أو ماء جيد (مثل العصير المعاد تشكيله)
الحليب غير المبستر