السفارة الأمريكية توجه تحذيرات خطيرة لموظفيها فى الأردن.. تفاصيل

حذرت السفارة الأمريكية في عمان، موظفيها بتجنب الحركات غير الضرورية خارج المنزل، بما في ذلك إبقاء الأطفال في المنزل من المدرسة.



وأطلقت السفارة ، تلك التحذيرات لرعاياها في الوقت الذي كانت فيه هجمات صاروخية مؤكدة ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق، وسط استمرارية ارتفاع التوتر الإقليمي.



ونصحت السفارة موظفي الحكومة الأمريكية بمجموعة من الإرشادات للتعامل وفقها خلال الوقت الراهن، ومنها "الابتعاد عن الأضواء، أن يكون الشخص على بينة من محيطه، والبقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح، ومراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة به، والحصول على مستندات السفر محدثة ويمكن الوصول إليها بسهولة".



وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي صباح اليوم الأربعاء، تعرض مواقع عسكرية في البلاد للقصف بـ 22 صاروخا منها 17 على قاعدة "عين الأسد" الجوية، اثنان منها لم ينفجرا.



وقال البيان المنشور على الحساب الرسمي "خلية الإعلام الأمني العراقي"، على "فيسبوك": "سقط 17 صاروخًا على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت، و5 صواريخ على مدينة أربيل".



وأكدت خلية الإعلام الأمنى العراقي، عدم سقوط قتلى في صفوف القوات العسكرية العراقية نتيجة الضربات الصاروخية التي استهدفت مقرات التحالف الدولي ليلا.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.



ومن جانبه أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، صباح اليوم الأربعاء على أن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق.



ووصف المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـ"الناجح"، مؤكدا أن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها".