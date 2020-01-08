بعد لاتفيا.. كرواتيا وسلوفينيا تعلنان سحب قواتهما من العراق

أفادت قناة "الحدث" بأن كرواتيا وسلوفينيا أعلنتا سحب قواتهما المنتشرة بالعراق، بعد هجوم صاروخي استهدفت به إيران قاعدتين أمريكيتين في العراق صباح اليوم.



وقال رئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز، في تصريحات سابقة اليوم، إن بلاده ستسحب القوات العسكرية التابعة لبلاده التي تدرب الجيش العراقي، إذا طلبت حكومة بغداد ذلك.



من جانبه، أعلن مصدر في وزارة الدفاع اللاتفية، أن عناصر من قوات البلاد، كانوا في إحدى القاعدتين الأمريكيتين اللتين تعرضتا للقصف الصاروخي الإيراني اليوم، ولكن لم يصب أي منهم خلال ذلك.



يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.



وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.



وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.