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أخبار البلد

فكرني بصواريخ حماس على إسرائيل | رامي رضوان يسخر من الهجوم الإيراني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:50 م
سارة يسن
سخر الإعلامي رامي رضوان، من الهجوم الإيراني بصواريخ باليستية على قاعدتي أربيل وعين الأسد الأمريكيتين في العراق.

وقال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك : " عشرااات الصواريخ الايرانية تطلق على قاعدة عين الاسد الامريكية..ومافيش حتى صرصار واحد اتصاب فكروني بصواريخ حماس على اسرائيل" .


وكان قد أعلن التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري نفذ هجوما صاروخيا على قاعدتي أربيل وعين الأسد الأمريكية في العراق.

في حين علق البيت الأبيض على الهجوم الإيراني، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني جريشام وفقًا لـ"رويترز" إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق، وإنه يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي.

بدوره، قال البنتاغون، فجر اليوم الأربعاء، إن إيران شنت هجومًا صاروخيًا بالفعل على قوات أمريكية وقوات التحالف في العراق، كاشفًا أن طهران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا على القوات الأمريكية هناك.

ومن جهه أخرى قالت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، إن طائرة أوكرانية على متنها 180 شخصا سقطت فوق العاصمة الإيرانية.
ونقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء "فارس" أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، سقطت بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، بسبب مشكلات فنية.
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