إعدام 941 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط وإعدام 941 كيلو جراماً لحوما وأغذية متنوعة، و763 لتر سوائل، غير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال حملات مكثفة لمديريات الصحة والطب البيطري والتموين، خلال الأسبوع الحالي.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف حملات مراقبة الأغذية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن مديرية الطب البيطري شنت بالتنسيق مع مديرية التموين 4 حملات على المطاعم والكافتيريات ومحلات بيع الأغذية، أسفرت عن ضبط 478 كيلو جراما لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 11 محضرا، 4 منهم ذبح خارج المجازر، و7 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وذكر المتحدث الرسمي أنه شنت مديرية الشئون الصحية لعدد 12 حملة بمراكز المحافظة مرت على الفنادق، والمنشآت السياحية، والمطاعم، أسفرت عن إعدام 463 كيلو جراما أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



