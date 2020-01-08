الأمطار تحول شوارع كفر الشيخ إلى برك | صور

دفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، اليوم، بسيارات كسح المياه لسحب مياه الأمطار من الشوارع بالمدن والقرى والعزب، والتي أغرقتها مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم، حتى تحولت أغلب القرى إلى برك من مياه الوحل.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عمليات رفع وشفط مياه الأمطار وانتظام التيار الكهربائي وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي والزراعي بجميع مناطق تساقط الأمطار، مشددًا على رفع المياه خاصة في مناطق المصالح الحكومية والخدمات.