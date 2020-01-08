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محافظات

الأمطار تحول شوارع كفر الشيخ إلى برك | صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:41 م
الأمطار تحول شوارع
الأمطار تحول شوارع كفر الشيخ إلى برك
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محمود زيدان
دفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، اليوم، بسيارات كسح المياه لسحب مياه الأمطار من الشوارع بالمدن والقرى والعزب، والتي أغرقتها مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم، حتى تحولت أغلب القرى إلى برك من مياه الوحل.
وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عمليات رفع وشفط مياه الأمطار وانتظام التيار الكهربائي وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي والزراعي بجميع مناطق تساقط الأمطار، مشددًا على رفع المياه خاصة في مناطق المصالح الحكومية والخدمات.
وشهدت كفر الشيخ، اليوم، لليوم الرابع على التوالي، طقسًا سيئًا، تمثل في موجه من البرد القارس والصقيع، نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، فضلًا عن ارتفاع أمواج البحر المتوسط، ما ادى إلى توقف أنشطة الصيد، وهطول الأمطار بغزارة شديدة خاصة في مراكز ومدن شمال المحافظة.
الأمطار تحول شوارع كفر الشيخ إلى برك | صور
الأمطار تحول شوارع كفر الشيخ إلى برك | صور
الأمطار تحول شوارع كفر الشيخ إلى برك | صور
الأمطار تحول شوارع كفر الشيخ إلى برك | صور
الأمطار تحول شوارع كفر الشيخ إلى برك | صور
الأمطار تحول شوارع كفر الشيخ إلى برك | صور
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