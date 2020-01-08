ترامب لـ إيران: صواريخنا كبيرة وسريعة ومميتة

انطلقت كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعليق على الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق، عين الأسد، وأربيل.



وقال ترامب:"طالما كنت رئيسا للولايات المتحدة، فلن نسمح لإيران بأن تحصل على سلاح نووي أبدا".، مشيرا إلى أن الوقت حان للدول الموقعة على الاتفاق النووي التخلي عنه من أجل عالم أكثر آمنا، قائلا: "صواريخنا كبيرة وسريعة ومميتة"



وأضاف:"الشعب الأمريكي يجب أن يكون سعيدا بسبب عدم وجود إصابات..نحن لم ننع أي ضحية وجميع العسكريين في أمان".



ووجه التحية إلى القوات الامريكية في العراق للتحضير بشكل جيد من لقدرتهم على التحضير الجيد للقصف، ومنع أي هجوم أيراني من التأثير.



وكانت إيران قد أطلقت عدد من الصواريخ الباليستية في اتجاه قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، بالإضافة إلى استهداف القنصلية الأمريكية في اربيل بكردستان العراق، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



وقال مسئول أمريكي إن إيران أطلقت 10 صواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد، وصاروخ باتجاه القنصلية الإيرانية في اربيل، وسقوط 4 صواريخ داخل إيران.



وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب هذه الضربات ليعلن إن كل شئ على ما يرام، وذلك عقب اجتماعه بوزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان، ونائب الرئيس مايك بنس.



واستهدفت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد صباح الجمعة الماضية، ما أسفر عن مقتله، برفقة عدد من قيادات الحشد الشعبي العراقي.