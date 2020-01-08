AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسام داغر يشارك بـ فيلم "البينو" في مهرجان كييف السينمائي الدولي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:55 م
فيلم البينو
فيلم البينو
Advertisements
آيه عاطف
يشارك الفنان حسام داغر، بـ فيلمه القصير "البينو" في مهرجان كييف السينمائي الدولي للافلام القصيرة.

يناقش حسام، من خلال الفيلم قصة اب البينو "عدو الشمس" والذي يقرر حماية ابنته الوحيدة من القسوة المحيطة بهم في العالم نتيجة التمييز و التنمر، ويجعلها تشاهد العالم من وجهة نظره "نعم انت استثنائية.. انتي أميرة .. نحن من اهل القمر".

فيلم "البينو" من إنتاج شركة "Autumn Art production house" لصاحبها حسام داغر، وهو من تأليف ورشة السيناريو "Movie Therapy" التي تكونت من حسام داغر وأحمد خالد فؤاد، وقام بتصميم البوستر عمرو عيد.

يذكر أن حسام داغر، قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة كان من بينها مسلسل "خرم إبرة"، و"ابن حلال، و"إزي الصحة"، وغيرها من الأعمال.
حسام داغر يشارك بـ فيلم "البينو" في مهرجان كييف السينمائي الدولي
حسام داغر يشارك بـ فيلم "البينو" في مهرجان كييف السينمائي الدولي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أندرو محسن: جائزة "سينما الغد" اكتسبت قيمة أكبر بتأهيل أفلامها للمنافسة على الأوسكار

الإعلان عن فريق مهرجان عمان السينمائي الدولي.. حنا عطاالله فى إدارته الفنية.. والكشف عن الأفلام المشاركة فبراير المقبل

بمشاركة مصرية.. Clermont-Ferrand يعلن عن الأفلام المشاركة بدورة 2020

ارتداد.. أول فيلم سعودي يشارك في مهرجان كليرمون فيران السينمائي

الإعلان عن هيكل مهرجان مسقط السينمائي 2020

5 أفلام سعودية وصلت للعالمية خلال عام 2019

ترشيحاتنا

متحدية الطقس البارد | رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

غير تقليدية وجريئة | العسيلي يكشف بصور جديدة إطلالة زوجته في عقد قرانهما

ترامب لـ إيران : تستحقون مستقبلا عظيما وأيدينا ممدودة بالسلام .. فيديو

أمريكا تعترف بالفشل: لم نستطع إسقاط الصواريخ الإيرانية لهذا السبب

فيديوهات مفبركة.. والد قتيل فيلا نانسى عجرم وزوجها يفجر مفاجأة | شاهد

ابن غادة عادل يخوض ثاني تجاربه الفنية بفيلم دى حكاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير عزمي: التسرع فى قراراتي أضر بتجربتي الاحترافية.. صور

أمير عزمي لـ سيد عبدالحفيظ: الموضوع دمه تقيل وربنا يهدي .. صور

أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور