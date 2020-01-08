حسام داغر يشارك بـ فيلم "البينو" في مهرجان كييف السينمائي الدولي

يشارك الفنان حسام داغر، بـ فيلمه القصير "البينو" في مهرجان كييف السينمائي الدولي للافلام القصيرة.



يناقش حسام، من خلال الفيلم قصة اب البينو "عدو الشمس" والذي يقرر حماية ابنته الوحيدة من القسوة المحيطة بهم في العالم نتيجة التمييز و التنمر، ويجعلها تشاهد العالم من وجهة نظره "نعم انت استثنائية.. انتي أميرة .. نحن من اهل القمر".



فيلم "البينو" من إنتاج شركة "Autumn Art production house" لصاحبها حسام داغر، وهو من تأليف ورشة السيناريو "Movie Therapy" التي تكونت من حسام داغر وأحمد خالد فؤاد، وقام بتصميم البوستر عمرو عيد.



يذكر أن حسام داغر، قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة كان من بينها مسلسل "خرم إبرة"، و"ابن حلال، و"إزي الصحة"، وغيرها من الأعمال.