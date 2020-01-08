مصر تناشد جميع الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل في العراق

أعلنت وزارة الخارجية أن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية.



وتناشد مصر جميع الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.





