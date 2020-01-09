اليوم.. قطع المياه بقريتين بالقليوبية 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ، قطع مياه الشرب عن قريتي رمادة وطنان، اليوم الخميس، لمدة 9 ساعات، وذلك من الساعة الثانية عصرا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، وذلك لوجود عطل مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم.





وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.





وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.



