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اقتصاد

اليوم.. قطع المياه بقريتين بالقليوبية 9 ساعات

الخميس 09/يناير/2020 - 06:40 ص
قطع المياه
قطع المياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن قريتي رمادة وطنان، اليوم الخميس، لمدة 9 ساعات، وذلك من الساعة الثانية عصرا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، وذلك لوجود عطل مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

وكان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أعلن عن قيام فرع جنوب الخانكة بتطوير فكرة إنشاء أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحي لحماية الأطفال من السقوط فى البالوعات.
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