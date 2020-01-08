توني كروس يتقدم لـ ريال مدريد أمام فالنسيا في السوبر الإسباني بالسعودية

تقدم الألماني توني كروس لفريقه ريال مدريد، في شباك نظيره نادي فالنسيا ، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني ، بعد مرور ربع ساعة فقط.





بدأ ريال مدريد المباراة ضاغطًا على منافسه فالنسيا، ففي الدقيقة الخامسة، كان الفرنسي رافاييل فاران قريبًا من تسجيل هدف التقدم للريال ، عندما مرر زميله كاسميرو كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى، ليقابلها فاران برأسه ، لكن دومينيك سانشيز تصدى لها ببراعة ، ليمنع ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول في المباراة.





وفي الدقيقة السابعة ، سدد فالفيردي لاعب ريال مدريد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت على يمين مرمى سانشيز .





وفي الدقيقة الخامسة عشر، وفي ظل غفلة من مدافعي وحارس مرمى فالنسيا، سدد توني كروس لاعب ريال مدريد ضربة ركنية تجاه مرمى الخفافيش الخالي، ليسكنها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول للريال.



