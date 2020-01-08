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أخبار البلد

وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان يغادرون القاهرة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:45 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدا، شاركوا خلالها في الاجتماع التنسيقى حول ليبيا، الذي عقد بالقاهرة بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان، من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان في وداعهم عدد من مسؤولي سفارات دولهم بالقاهرة.

واستضافت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء بحضور الوزير سامح شكري، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن التدخلات من خارج النطاق العربي في شؤون الدول العربية؛ تُعدّ من السياسات التي تخلق توترا، وأضاف أن دول الجوار تدعو للعمل على إنهاء هذه الأزمة الليبية المعقدة لتأثيرها على مقدرات الشعب الليبي وكذلك أمن شرق المتوسط، منتقدا مذكرتي التفاهم الموقعتين بين السراج وأردوغان فيما يعد مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن بحظر الدعم العسكري لأي طرف من أطراف النزاع الليبي.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة العمل على احتواء كل مصادر التهديد للأمن العربي، واحتواء الموقف، وتفادي أي تصعيد جديد، وكذلك الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤدِّ سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين الى السلام والاستقرار.
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