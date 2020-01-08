استمرار سماع دوي انفجارات في قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

ذكرت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن وسائل إعلام عراقية أنه لا يزال يسمع صوت انفجار في قاعدة عين الأسد الامريكية.



وقالت إنه على الرغم من مرور ساعات على الضربة الصاروخيه للحرس الثوري الإيراني لا يزال يسمع صوت انفجارات بقاعدة عين الأسد.



وأوضحت أن ذلك يشير إلى استمرار اشتعال الحراق في بعض منشآت القاعدة إثر القصف الصاروخي.



وأظهرت لقطات من الأقمار الصناعية، اليوم الأربعاء، آثار الضرب الإيرانية التي استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.



ونشرت إذاعة "ان بي ار" الأمريكية صورا لهذه اللقطات التي أظهرت المباني التي تدمرت في القاعدة بفعل القصف الإيراني عليها.



وقالت الإذاعة الأمريكية إن 5 مبان قد تدمرت بشكل كامل بسبب الصواريخ الإيرانية، حيث كانت الضربات دقيقة لتدمير المباني بهذا الشكل، حيث وصفت الأمر بالدقيق، حيث استهدفت مركز المباني لتدميرها بشكل كامل.



وكانت إيران قد أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية في اتجاه قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، بالإضافة إلى استهداف القنصلية الأمريكية في اربيل بكردستان العراق، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



وقال مسئول أمريكي إن إيران أطلقت 10 صواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد، وصاروخ باتجاه القنصلية الإيرانية في اربيل، وسقوط 4 صواريخ داخل إيران.



وادعى الحرس الثوري الإيراني مقتل ما لا يقل عن 80 جنديا أمريكيا، إلا أن العراق والولايات المتحدة الامريكية تنفيان سقوط أي قتلى عراقيين أو أمريكيين.

