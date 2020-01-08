الملكة إليزابيث تشعر بخيبة أمل بعد بيان الأمير هاري ميجان بالتنحي.. لهذا السبب

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن الملكة إليزابيث تشعر بخيبة أمل بسبب قرار هاري وميجان تخليهم عن عضوية كبار العائلة المالكة وسط مزاعم بأن الزوجين لم يخبرا الملكة قبل إعلان تنحيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وقالت مراسلة بي بي سي الملكي جوني جوني دايموند عبر تويتر: "بي بي سي تفهم إنه لم يتم التشاور مع أي عضو آخر من العائلة المالكة قبل أن يصدر هاري وميجان بيانهما الشخصي الليلة، ومن المفهوم أن القائمين على القصر باكنجهام

يشعرون بخيبة أمل".





وتابعت المتحدثة باسم قصر باكنجهام بقولها إن المناقشات مع الزوجين بشأن قرارهما كانت "في مرحلة مبكرة" ، مضيفة: "نحن نتفهم رغبتهم في اتباع نهج مختلف ، لكن هذه قضايا معقدة ستستغرق وقتًا حتى تنجح. '





قد أعلن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل تنحيهما عن مهامهما الملكية، كونهما من الأعضاء الكبار في العائلة المالكة البريطانية.





وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، جاء القرار وفقا لرغبتهما في الاستقلال ماديا عن العائلة الملكية البريطانية.



