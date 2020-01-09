AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تعلن ظهور نوع جديد من فيروس (كورونا) وسط البلاد

الخميس 09/يناير/2020 - 09:20 ص
الصين تعلن ظهور نوع
الصين تعلن ظهور نوع جديد من فيروس (كورونا
Advertisements
أ ش أ
أظهرت النتائج المختبرية الأولية حول مسببات الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي انتشر مؤخرا في مدينة "ووهان" بوسط الصين أن نوعا جديدا من فيروس كورونا يقف وراء هذا الالتهاب.

وقال "شوي جيان قوه" عضو الأكاديمية الصينية للهندسة رئيس فريق تقييم نتائج اختبار مسببات المرض إن فيروس كورونا المكتشف حديثا يختلف عن الأنواع المعروفة لفيروس كورونا البشري، بما في ذلك الفيروسات التي تسببت في الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مؤكدا أن الفيروس الجديد يحتاج إلى مزيد من البحث والفهم.

وأبلغت الصين هذا الأسبوع عن 59 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي، بينهم 7 مرضى في حالة خطيرة، فيما خرج 8 مرضى من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا .. العالم يحيي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي

اليوم العالمي لـ الالتهاب الرئوي.. متى يصبح قاتلا .. تعرفي على أسبابه وأعراضه.. وعلاجات منزلية للشفاء من الإصابة

الصحة السعودية تعلن عن إصابة أربعيني بـ كورونا

الالتهاب الرئوي .. الأعراض والتشخيص وطرق الوقاية .. تقرير

د.مجدي بدران يكتب: الالتهاب الرئوي يهدد الطفل الأفريقي

د.هلالي عبد الرحمن يكتب: سُل الكلاب الفيروسي

ترشيحاتنا

خطورة الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الشتاء.. هاني الناظر يوضح ..فيديو

اخبار الرياضة.. أسرار غضب الكاف من محمد صلاح.. ماذا طلب فايلر من محمود الخطيب؟

sony car .. مواصفات سيارة سوني الكهربائية الجديدة .. صور

أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة.. وكاميرات المراقبة تفضح فعلتها

هذا ما رجحته المخابرات الأمريكية والأوروبية بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية

والدة ضحية تنمر من مديرة مدرستها: النائب العام تولى قضية ابنتي ..فيديو

AdvertisementS

تريند الفن| صورة لـ نانسي عجرم مع القتيل تقلب موازين القضية.. وسارة نخلة لـ النجمة اللبنانية: جورج وسوف فضحك

الطيار لم يبلغ بعطل خطير.. إيران تنشر تقريرها المبدئي حول حادث الطائرة الأوكرانية

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

رحيل صالح جمعة.. تايم سبورت تعلن أبرز طلبات فايلر من الخطيب

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد

أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة.. وكاميرات المراقبة تفضح فعلتها

عقب إصابته بالرباط الصليبي.. رامي ربيعة يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الأهلي

خطورة الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الشتاء.. هاني الناظر يوضح ..فيديو

هترجع أحسن.. محمود علاء يصطحب شقيقه أحمد للاطمئنان عليه بعد إصابته بالرباط الصليبي

مطرب محبوب يعترف بمعاناته من مرض خطير أثر على وظائف مخه

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 9 -1-2020.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى للجزء الثانى من Avatar

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد

sony car .. مواصفات سيارة سوني الكهربائية الجديدة .. صور