الصين تعلن ظهور نوع جديد من فيروس (كورونا) وسط البلاد

أظهرت النتائج المختبرية الأولية حول مسببات الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي انتشر مؤخرا في مدينة "ووهان" بوسط الصين أن نوعا جديدا من فيروس كورونا يقف وراء هذا الالتهاب.



وقال "شوي جيان قوه" عضو الأكاديمية الصينية للهندسة رئيس فريق تقييم نتائج اختبار مسببات المرض إن فيروس كورونا المكتشف حديثا يختلف عن الأنواع المعروفة لفيروس كورونا البشري، بما في ذلك الفيروسات التي تسببت في الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مؤكدا أن الفيروس الجديد يحتاج إلى مزيد من البحث والفهم.



وأبلغت الصين هذا الأسبوع عن 59 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي، بينهم 7 مرضى في حالة خطيرة، فيما خرج 8 مرضى من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.