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أخبار العالم

أول تعليق للإمارات على التهديد الإيراني بتدمير دبي

الخميس 09/يناير/2020 - 02:09 م
الصواريخ الايرانية
الصواريخ الايرانية
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على صالح
أصدرت حكومة دبي، بيانًا، للرد على الشائعات التي تفاقمت عبر وسائل الإعلام الدولية بان الإمارة صارت مهددة بسبب التهديدات الإيرانية المزعومة بتدميرها في الموجة الصاروخية الثالثة للحرس الثوري الإيراني في حربه الانتقامية من الولايات المتحدة ردا على مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

قال مكتب دبي للإعلام، في بيان صدر أمس الأربعاء، إن ما يتم تداوله عن تهديد أمن دبي لا يخرج من فلك المزاعم والشائعات التي لا تستند إلى أي مصدر رسمي من أي مؤسسة أو مسؤول إيراني بعينه.

كما حذرت دبي المؤسسات الإعلامية الدولية من نشر مثل هذه الشائعات، وحثهتا على تحري أخبار دقيقة فقط.

واورد البيان الإماراتي ما فحواه أن مكتب دبي للإعلام يؤكد أن الشائعات التي يجري تداولها بشأن التهديدات الأمنية التي تستهدف الإمارة مزيفة ولم تصدر من أي مصدر رسمي في الحكومة الإيرانية.

وكانت تصريحات نسبت إلى مسئول إيراني بأن دبي وحيفا معرضتان للدمار جراء الموجة الثالثة للصواريخ الإيرانية والتي قد تشنها حال الرد الأمريكي على الهجمات الأولى التي استهدفت القوات الامريكية في قاعدتي الأنبار واربيل في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد مجددا أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هما الحل الأمثل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم، أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها.


كما أكدت الوزارة أن كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يأتي ذلك بعد ساعات من قصف إيران لقاعدتي "عين الأسد" و"أربيل" في العراق، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية بالعراق يوم الجمعة الماضي.
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