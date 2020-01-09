تأبين رمزي لضحايا الطائرة الأوكرانية بمطار كييف الدولي.. فيديو

عرضت فضائية "الحدث"، مقطع فيديو يظهر من خلاله تجمع أهالي وأقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية التى تحطمت فى إيران أمس الأربعاء، ولقى جميع ركابها مصرعهم، وعددهم 180 شخصًا.



وأفادت المنظمة على موقعها الإلكتروني بأن "الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث" الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا.



وأكد التقرير العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة إلا أن بعض الضرر قد أصابهما، مما تسبب في فقدان بعض التسجيلات الصوتية بهما.



وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن وصول المحققين الأوكرانيين إلى إيران للمساعدة في التحقيقات المستمرة، وقال إن معرفة السبب وراء تحطم الطائرة يبقى ضمن أولويات كييف.



يذكر أن طائرة أوكرانية تحطمت أمس، الأربعاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي في جنوب طهران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.