ضبط 883 مخالفة وإعدام 3 أطنان منتجات فاسدة في البحيرة

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر ديسمبر الماضي حملة مكبرة للمرور على المنشآت الصناعية والغذائية للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.



وتمكنت الحملة من المرور على 1160 منشأة من المنشآت الغذائية وتم سحب 1327 عينة أسفرت عن تحرير 883 محضر وتم التوصية بإيقاف 25 منشأة منهم .



كما تم إعدام 3171 كيلو جرام أغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحه للاستخدام الادمي و 25 لتر مياه غازية وعصائر لانتهاء مدة الصلاحية ، كما تم ضبط 6585 كيلو جرام أغذية متنوعة،و اصدار 2873 شهادة صحية من مراكز الفحوص .



فيما شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على كافة منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدي الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين وردع المخالفين .





