AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 883 مخالفة وإعدام 3 أطنان منتجات فاسدة في البحيرة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:20 م
منتجات فاسدة
منتجات فاسدة
Advertisements
جمالات الدمنهوري
نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر ديسمبر الماضي حملة مكبرة للمرور على المنشآت الصناعية والغذائية للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من المرور على 1160 منشأة من المنشآت الغذائية وتم سحب 1327 عينة أسفرت عن تحرير 883 محضر وتم التوصية بإيقاف 25 منشأة منهم .

كما تم إعدام 3171 كيلو جرام أغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحه للاستخدام الادمي و 25 لتر مياه غازية وعصائر لانتهاء مدة الصلاحية ، كما تم ضبط 6585 كيلو جرام أغذية متنوعة،و اصدار 2873 شهادة صحية من مراكز الفحوص .

فيما شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على كافة منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدي الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين وردع المخالفين .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط طن أسمدة زراعية محظور بيعها ولحوم فاسدة بالبحيرة | صور

إعدام ٦ أطنان أعلاف ولحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

إعدام 123 كيلو أغذية فاسدة وسحب 15 عينة وإرسالها للمعامل لفحصها بطوخ

إحباط تهريب ٢ طن مقررات تموينية و ضبط ٣٢٢٦ عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بالبحيرة

ترشيحاتنا

شاهد| أخر ظهور لـ والد إيهاب توفيق قبل وفاته

بعد مصرع والد إيهاب توفيق.. كيف تحمي منزلك من حدوث ماس كهربائي؟

حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى

إحالته للنائب العام ومنعه من السفر.. انتهاء التحقيقات اللبنانية مع كارلوس غصن

عودة القوة الضاربة .. الزمالك يعلن قائمة مباراة زيسكو الزامبى

اخبار الرياضة.. أسرار غضب الكاف من محمد صلاح.. ماذا طلب فايلر من محمود الخطيب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

mercedes vision.. مرسيدس تطرح سيارة خيالية من فيلم أفاتار.. صور

حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور