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أخبار العالم

ترامب ينتقد بيلوسي بسبب مواد عزل الرئيس

الخميس 09/يناير/2020 - 05:11 م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بسبب رفضها إرسال لائحة الاتهام الخاصة بعزله إلى مجلس الشيوخ، وقال "إن السبب هو أنها أنتجت عن طريق الاحتيال".

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية "إن بيلوسي ترفض تسليم مادتي العزل اللتين تم إنتاجهما عن طريق الاحتيال من قبل سياسيين فاسدين مثل (رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف) في المقام الأول، لأنه بعد كل هذه السنوات من التحقيقات والاضطهاد، فإنهما لا تظهران أي جرائم وهما مجرد مزحة واحتيال".

كان ديمقراطيون في مجلس النواب قالوا في وقت سابق "إنهم لم يسلموا مجلس الشيوخ المادتين اللتين تتهمان ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، من أجل الضغط على رئيس المجلس الجمهوري ميتش ماكونيل، لإدراج أربعة شهود من داخل إدارة ترامب في المحاكمة إضافة إلى وثائق لم تقدم خلال التحقيقات في إطار إجراءات العزل في مجلس النواب".

وكانت بيلوسي قالت في وقت سابق "إن الرئيس ترامب حجب شهوده ووثائقه عن مجلس النواب وعن الشعب الأمريكي، على خلفية شكاوى زائفة من إجراءات مجلس النواب".
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