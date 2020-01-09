لم يحافظ على سلامة الأمريكيين.. نانسي بيلوسي: مشروع قانون لتجنب وقوع الحرب مع إيران

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الإدارة الأمريكية الحالية لم تحافظ على سلامة الأمريكيين ولهذا هناك مشروع قانون من أجل ضمان تجنب وقوع الحرب.



ونقل عدد من وسائل الإعلام عن "بيلوسي"، اليوم الخميس، أنها عندما حصلت على إفادة من قادة البنتاجون بشأن مقتل سليماني سألتهم عن سبب عدم استشارة الكونجرس.



وأكدت أن حماية الأمريكيتين، مسؤوليتنا في الكونجرس وما جرى تصعيد من قبل الإدارة الأمريكية لا نقبله.



ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، الجمهوريين إلى التصويت ضد مشروع قرار رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، للحد من صلاحياته بشأن إعلان الحرب.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نأمل أن يصوت جميع الجمهوريين في مجلس النواب ضد القرار المجنون من قبل نانسي بيلوسي".



وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قالت أمس الأربعاء، إن المجلس سيجري تصويتا على مشروع قانون يهدف للحد من أعمال الرئيس دونالد ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران، ولم تقدم أي تفاصيل عن الأمر.



يأتي ذلك عقب التوتر القائم بين أمريكا وإيران، والضربة الجوية التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.



وكانت نانسي بيلوسي، اعتبرت أن قتل قاسم سليماني يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف".



