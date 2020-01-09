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عمليات التجميل الكتير.. مادلين طبر تكشف سر احتفاظها بجمالها.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 06:38 م
مادلين طبر
مادلين طبر
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البهى عمرو
قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، إن الصراحة بالنسبة لها جزء من شخصيتها، وكشفت الفنانة عن السبب الرئيسي فى تألقها وجمالها مؤكدة إنها تقوم بعمل عمليات تجميل بشكل مستمر.

وأضافت مادلين طبر، خلال حوارها ببرنامج " حديث المساء" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين عز، أنها تذهب للطبيب الخاص بعمليات التجميل كل ثلاثة أشهر لمعرفة أى مشكلة وتقوم بحلها من البداية.

وأشارت مادلين طبر، إلى أنها بدأت فى عمليات التجميل من سن 35 عامًا.

وأوضحت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، أنها تعتز بخضوعها عمليات تجميل، مؤكدة أن هناك بعض الفنانات تصل لـ سن الـ 60 عامًا ولا تقول إنها تقوم بعمليات تجميل.

وكشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، أن عمليات التجميل ليست عيبا، والجميع له حريات شخصية.
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