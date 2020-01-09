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أخبار العالم

ترامب: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني

الخميس 09/يناير/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن العقوبات على إيران أُقرت بالفعل وستعلنها وزارة الخزانة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الطائرة الأوكرانية ربما أسقطت بالخطأ في إيران. 

لافتا إلى أن الاتفاق النووي منح إيران أموالا كبيرة واستخدموها في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وحمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مسئولية رفض منح أعضاء الكونجرس المعلومات بشأن قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال ترامب إن البنتاجون هو الذي رفض منح أعضاء الكونجرس المعلومات حول اغتيال سليماني لكنهم حصلوا على ما هو كافٍ.
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