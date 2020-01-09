انكتب لها عمر جديد.. نجاة طالبة صعقها عمود كهرباء في كفر الشيخ

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حرر رجال الشرطة المحضر رقم 35 أحوال قسم شرطة دسوق، وأعيد قيده برقم 189 لسنة 2020م، إداري مركز قلين.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 35 أحوال قسم شرطة دسوق، وأعيد قيده برقم 189 لسنة 2020م، إداري مركز قلين.

تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد شريف عبود، مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد وصول ر.ع 12 سنة، طالبة بالصف السادس الابتدائي، وتقيم بعزبة المقطم، بمركز قلين، إلى مستشفى دسوق العام تعاني من حالة إغماء، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي وأجريت الإسعافات اللازمة لها، وتقرر خروجها.وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء سير الطالبة بالقرية محل إقامتها ومرورها بجوار أعمدة الإنارة، حدث ماس كهربائي، أدى إلى صعقها بالتيار الكهربائي، ولا يوجد شبهة جنائية، وتم نقلها إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات، حتى تماثلت للشفاء.