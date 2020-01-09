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حوادث

انكتب لها عمر جديد.. نجاة طالبة صعقها عمود كهرباء في كفر الشيخ

الخميس 09/يناير/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أنقذت العناية الإلهية طالبة بالمرحلة الابتدائية بكفر الشيخ، اليوم، من الموت المحقق، إثر إصابتها بصعق كهربائي، أثناء ملامستها لأحد أعمدة الإنارة بقريتها التابعة لمركز قلين، ونُقلت إلى المستشفى، وتقرر خروجها عقب تماثلها للشفاء.

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تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد شريف عبود، مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد وصول ر.ع 12 سنة، طالبة بالصف السادس الابتدائي، وتقيم بعزبة المقطم، بمركز قلين، إلى مستشفى دسوق العام تعاني من حالة إغماء، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي وأجريت الإسعافات اللازمة لها، وتقرر خروجها.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء سير الطالبة بالقرية محل إقامتها ومرورها بجوار أعمدة الإنارة، حدث ماس كهربائي، أدى إلى صعقها بالتيار الكهربائي، ولا يوجد شبهة جنائية، وتم نقلها إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات، حتى تماثلت للشفاء.

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حرر رجال الشرطة المحضر رقم 35 أحوال قسم شرطة دسوق، وأعيد قيده برقم 189 لسنة 2020م، إداري مركز قلين.
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