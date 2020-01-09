صباح البلد يكشف غدا محاور تطوير المناطق الأثرية وذات الطابع التاريخى

يقدم برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة صدى البلد غدا الجمعة فقرة تقدمها الإعلامية رشا مجدي عن تطوير المناطق الأثرية فى إطار خطة الدولة ورؤية مصر 2030.



وتجري الإعلامية رشا مجدي، حوارا مع الدكتور محمد سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري حول دور اللجنة المشكلة للإشراف على تطوير المناطق الأثرية وذات الطابع التاريخى.



برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.



كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

