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الخشت : لا مجال لـ الحزبية والطائفية داخل جامعة القاهرة.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 10:11 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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هاني حسين
قال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن أهم ما ينقصنا حتى يكتمل مسارنا نحو الدولة المدنية وهو أن يفكر الشعب بطريقة مدنية عقلانية.

وأضاف الخشت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ديمقراطية التعليم مطبقة في جامعة القاهرة، مضيفا:" أمارس هذا الأمر في قاعة المحاضرات، والمحاضرة ليست مونولوج ولكنها تفاعل مع الطلاب وتفاعل وتبادل وجهات النظر بيننا".

وتابع رئيس جامعة القاهرة قائلا:" جامعة القاهرة بها عمليات تربوية تعليمية يتم تنفيذها داخل جامعة القاهرة".

وأكمل الخشت:" الجامعة بها نشاط ووعي سياسي وتنمية الوعي الديمقراطي وممارسة للديمقراطية".

ولفت عثمان الخشت:" لا مجال لـ الحزبية والطائفية والتشرزمات الدينية لأنها أفكار ضد الديمقراطية داخل الجامعة".
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