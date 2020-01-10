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رياضة

رضا عبد العال يفجر مفاجأة عن اعتزال محمد صلاح اللعب دوليًا

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:00 ص
رضا عبد العال في
رضا عبد العال في صدى البلد
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عمرو أبوبكر- حسام الحارتي - ابراهيم قنديل
قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق والمدير الفني لفريق بلدية المحلة الحالي، إن محمد صلاح بعد ما تعرض له من حملات هجومية ومواقف مع الاتحاد المصري السابق، إذا قرر الاعتزال الدولي هيكون معاه حق.

وأضاف عبد العال خلال حواره لـ موقع صدى البلد، أن محمد صلاح فقد تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم في جائزة أفضل لاعب في العالم، هل هذا موقف مشرف.

وأشار عبد العال الى أن، ما يقدمه محمد صلاح هو فخر لمصر قبل أن يصبح فخرا شخصيا له، وتطور نجاحاته و انتقاله من ناد الى ناد أفضل نجاح لمصر وصورة مميزة للإسلام والمسلمين.

وتابع:" محمد صلاح غير وجهة نظر الغرب عن المسلمين واعتنق بسببه العديد الدين الإسلامي، حيث أنه يسجد على أرض أي ملعب في أي مدينة يلعب فيها.

واستطرد عبد العال:" محمد صلاح يمر بأزمة نفسية مع المنتخب المصري، بذلك لن يعطي المنتخب أي شئ في هذه الحالة؛ تصحيح الأوضاع بين الاتحاد وصلاح سيجعل المنتخب في ارتقاء.
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