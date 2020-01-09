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توك شو

سمير فرج: رد إيران على أمريكا بضرب قاعدة عين الأسد شو إعلامي.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 11:00 م
سمير فرج
سمير فرج
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هاني حسين
قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إنه ليس من مصلحة أمريكا إزالة النظام الإيراني.

وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أن ترامب لا يرغب في القضاء على إيران ولكنه يسعى إلى التفاوض معها لتغيير الإتفاق النووي كي لا تمتلك إيران سلاح نووي .

وتابع سمير فرج:" إيران رفضت هذا الأمر وبناء على ذلك فرضت أمريكا عليها عقوبات إقتصادية، وخامنئي أعلن أن إيران خسرت 200 مليار دولار بسبب العقوبات الإقتصادية عليها".

وأردف سمير فرج:" إيران لا ترغب في الدخول في حرب مع امريكا لان الولايات المتحدة اقوى، ورد إيران على مقتل قاسم سليماني بضرب قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق شو إعلامي".
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