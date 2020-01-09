سمير فرج: رد إيران على أمريكا بضرب قاعدة عين الأسد شو إعلامي.. فيديو

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إنه ليس من مصلحة أمريكا إزالة النظام الإيراني.
وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أن ترامب لا يرغب في القضاء على إيران ولكنه يسعى إلى التفاوض معها لتغيير الإتفاق النووي كي لا تمتلك إيران سلاح نووي .
وتابع سمير فرج:" إيران رفضت هذا الأمر وبناء على ذلك فرضت أمريكا عليها عقوبات إقتصادية، وخامنئي أعلن أن إيران خسرت 200 مليار دولار بسبب العقوبات الإقتصادية عليها".
وأردف سمير فرج:" إيران لا ترغب في الدخول في حرب مع امريكا لان الولايات المتحدة اقوى، ورد إيران على مقتل قاسم سليماني بضرب قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق شو إعلامي".
وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أن ترامب لا يرغب في القضاء على إيران ولكنه يسعى إلى التفاوض معها لتغيير الإتفاق النووي كي لا تمتلك إيران سلاح نووي .
وتابع سمير فرج:" إيران رفضت هذا الأمر وبناء على ذلك فرضت أمريكا عليها عقوبات إقتصادية، وخامنئي أعلن أن إيران خسرت 200 مليار دولار بسبب العقوبات الإقتصادية عليها".
وأردف سمير فرج:" إيران لا ترغب في الدخول في حرب مع امريكا لان الولايات المتحدة اقوى، ورد إيران على مقتل قاسم سليماني بضرب قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق شو إعلامي".