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رياضة

ميسي: ما حدث أمام أتلتيكو مدريد "عار" لا علاقة له بـ ليفربول وروما

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:30 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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محمد رشاد
وصف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هزيمة فريقه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني بالعار.

وتمكن أتلتيكو مدريد من الفوز بنتيجة (3-2) على البارسا بعدما كان برشلونة متقدمًا (2-1)، ليتأهل الروخي بلانكوس لملاقاة ريال مدريد في النهائي يوم الأحد المقبل.

وقال ميسي في تصريحات صحفية أعقبت المباراة: "إنه لعار، كان لدينا مباراة رائعة، بعد فترة طويلة عدنا إلى الهيمنة على المباراة ولكن في الدقائق العشر الأخيرة، هربت المباراة من أيدينا".

وأضاف بشأن المدرب إرنستو فالفيردي: "الثقة في فالفيردي؟ نعم الثقة مستمرة ونفكر في المباراة القادمة، نواصل العمل على التحسين، ورغم الخسارة اتخذنا خطوة للأمام".

وأكمل ميسي: "من الطبيعي أنه عندما تكون هناك هزائم ولا يلعب الفريق كما تريد، يتحدث الناس، وعلينا أن نتحد ونتحرك للأمام، إنه لأمر مؤلم أن نخسر، لأننا لعبنا مباراة رائعة ولسوء الحظ لم نحقق الفوز، لدينا الكثير لنحسنه".

و أكد: "الأمر لا يتعلق بالهزائم السابقة أمام روما أو ليفربول (في دوري أبطال أوروبا سابقًا)، نحن ارتكبنا أخطاء لا يمكن ارتكابها".

وبسؤاله إذا ما كانت هزيمة برشلونة عادلة أم لا، أجاب ميسي: "الخسارة عادلة أم لا في النهاية تعرضنا للهزيمة".
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