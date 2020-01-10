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مرأة

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:48 ص
زوجة تامر حسنى
زوجة تامر حسنى
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هاجر هانئ
شاركت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الإنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها فى الكويت.

تألقت زوجة تامر حسنى فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة من علامةBALENCIAGA، واتسم الفستان باللو الأخضر النيون و بأنه مصنوع من الصوف.

وانتعلت زوجة تامر حسنى حذاء أسود و نسقت مع كولون من نفس اللون، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة بيضاء حول الخصر مما منحها إطلالة عصرية أنيقة.

واعتمدت زوجة تامر حسنى على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها.

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