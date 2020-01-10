بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

شاركت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الإنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها فى الكويت.تألقتفى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة من علامةBALENCIAGA، واتسم الفستان باللو الأخضر النيون و بأنه مصنوع من الصوف.وانتعلتحذاء أسود و نسقت مع كولون من نفس اللون، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة بيضاء حول الخصر مما منحها إطلالة عصرية أنيقة.واعتمدتعلى خصلات شعرها الإنسيابى المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها.