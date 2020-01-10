يستبعد تورط طهران.. بومبيو يكشف عن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران قد يكون عطلا تقنيا، مشيرًا إلى أنه يجب انتظار نتائج التحقيقات.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أكد "بومبيو" أنه يجري التحقيق الآن، معربا عن أمله في أن "يبدي الإيرانيون تعاونا كاملا".





وأشار إلى أن "الشعب الأمريكي من حقه معرفة ما إذا كانت إيران قد ارتكبت شيئا ما أكثر من الغدر".





وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن أمس أن بلاده تمتلك معلومات استخبارية تشير إلى أن الطائرة تم إسقاطها فوق طهران عن طريق الخطأ بواسطة صاروخ إيراني.





وقال ترودو في مؤتمر صحفي "في الساعات الأخيرة، تلقينا رسائل مهمة فيما يتعلق بالحادث.. لدينا معلومات استخباراتية من مصادر متعددة تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض – جو"، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.





وفي وقت سابق، أعلن مدير قسم الاتصالات في وزارة الداخلية الأوكرانية أرتيوم شيفتشينكو، أن أسباب تحطم طائرة "بوينج 737-800" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران سوف تحددها إيران بمشاركة إذا تم التوافق، مع وحدات إنفاذ القانون والسلطات المختصة في بلدان تسجيل الطائرة والمطورة للطائرة.



