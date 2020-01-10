تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:









أصدر الطب الشرعي اللبناني تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم.









أكد أشرف الموسوي محامى الشاب السوري محمد موسى الذى لقى مصرعه على يد زوج الفنانة نانسي عجرم في واقعة اقتحام الفيلا الخاصة بهما، إن هناك تطورات جديدة تشهدها القضية في الفترة المقبلة بعد رفع أسرة القتيل دعوى قضائية ضد نانسي وزوجها.













انهار الفنان إيهاب توفيق، من البكاء عقب رؤيته جثمان والده الراحل، بعد وصول الجثمان إلى مسجد السلام، بجوار الوفاء والأمل في مدينة نصر، وذلك بعد تأخر وصوله وقتا طويلا.









حالة من الحزن سيطرت على الفنان إيهاب توفيق، وعائلته عقب وصول جثمان والده، إلى مسجد السلام، بجوار الوفاء والأمل في مدينة نصر، وذلك بعد تأخر وصوله وقتا طويلا.













طرحت الفنانة أصالة، منذ قليل فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" التي وجهّت من خلالها رسائل غير مباشرة إلى طليقها طارق العريان، كما بكت ضمن أحداث الكليب.







