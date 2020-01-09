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فن

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الخميس 09/يناير/2020 - 11:20 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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سعيد فراج
أصدر الطب الشرعي اللبناني تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد اليسرى.

وأشارت الدلائل في التقرير، أن هناك اشتباها فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري، حيث إن هناك شخصا كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن فادي الهاشم (زوح نانسي عجرم) في قضية قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلته، وبررت نانسي وزوجها قتل هذا الشاب، لأنه لص تسلل للفيلا لسرقة محتوياتها وتهجم على غرفة بنات الفنانة اللبنانية.
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