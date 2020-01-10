فرنسا تكشف موعد حصول إيران على سلاح نووي

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن إيران يمكنها الحصول على سلاح نووي في فترة تتراوح من عام إلى عامين.

وأشار لودريان إلى استعداد بلاده للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بحادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.





وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للتحقيق في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.





وحذر "لورديان" من أنه إذا واصلت إيران خرق الاتفاق النووي فإنها ستحصل على قنبلة ذرية خلال عام إلى عامين.





وكانت الحكومة الكندية طالبت نظيرتها الإيرانية بسرعة السماح لمسئوليها بدخول إيران للمشاركة في التحقيق الخاص بتحطم الطائرة الأوكرانية، الذي نتج عنه مقتل 176 شخصا، بينهم 63 كنديا.



