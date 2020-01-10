السيطرة على حريق نشب بمخزن قش أرز بقرية شنبارة الميمونة بالشرقية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، فى السيطرة على حريق نشب بمخزن قش أرز بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، وجاري تحرير محضر بالواقعة.





فيما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن قش أرز بقرية شنبارة الميمونة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.





وعلي الفور دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



