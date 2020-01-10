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فن

بالتوفيق يا رجالة .. مصطفى حجاج ينشر صورة جديدة مع نصر محروس عبر إنستجرام

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان "مصطفى حجاج" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالملحن والمخرج نصر محروس وعائلته وكتب عليها :" #ال_محروس ،والفنان مصطفي شوقي".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :
-واضح أن فى تعاون جديد مع نصر محروس .
-مستنيين حاجة تكسر الدنيا .
-بالتوفيق يا رجالة.

يذكر أن أخر أعمال مصطفى حجاج هى أغنية «مجرد بس ما افتكرك» والتى حققت 638 ألف مشاهدة بعد طرحها على يوتيوب في 25 نوفمبر 2019، والتى تعاون فيها «حجاج» مع الشاعر جمال الخولي.




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