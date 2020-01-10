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أخبار العالم

نسير بقوة وثبات.. الجيش الليبي يعلن عن تقدم جديد في مصراتة

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تقدم جديد للجيش العربي الليبي في مصراته.

وقال المركز إن القوات المسلحة بكل قوة وثبات تتقدم إلى محمية الهيشة (شرقي مصراته) وتكبد الميليشيات مزيد من الخسائر.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تقدم قواته إلى ما بعد مدينة سرت للسيطرة على مواقع جديدة. وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.

وأعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، فرج المهدوي، تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عددا، وذلك بعد سيطرته، بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية.
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