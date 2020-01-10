رغم سوء الأحوال الجوية.. موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعى وتواصل استقبال السفن

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن العمل يسير بشكل طبيعى وأنها تواصل إستقبال السفن رغم حالة الطقس السيئ.
وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 29 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .
كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة .
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.