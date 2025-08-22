قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقات الزمالك الجديدة تغير شكل الفريق وتمنحه دفعة كبرى.. تفاصيل
سنن يوم الجمعة.. الملائكة تنتظرك على باب المسجد
استئصال ورم 40كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
وزير دفاع الاحتلال: إذا لم توافق حماس على شروطنا ستتحول غزة إلى رفح وبيت حانون
قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران | تفاصيل
ضابط إسرائيلي: ندفع ثمنا باهظا في غزة.. ونعاني من أزمات نفسية
«باعترافاتهم».. تسريبات إسرائيلية تكشف أن 83% من ضحايا العدوان على غزة مدنيون
سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة
أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محمود فوزي: الحكومة تواجه المشكلات بحلول جذرية وتدعم المواطن البسيط بتشريعات جديدة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
تقرير صدى البلد

شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، على أن الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواجه المشكلات بحلول جذرية، مؤكدا أن مشكلات مزمنة كثيرة كانت موجودة في المجتمع.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية - في تصريحات إعلامية، مساء الخميس - إن الدورة البرلمانية شهدت نشاطا مكثفا نظرا لطبيعة التشريعات التي نظرت.

وأضاف أن التشريعات تكون هامة عندما تمس قطاعا عريضا من المواطنين، وعندما يكون لها بعد اجتماعي، وأيضا عندما تتعلق بمهنة ضرورية أو حيوية.

وبيّن المستشار محمود فوزي، أن مسألة الأولويات الوطنية هي التي تحدد ما هي التشريعات التي تدخل في حيز النظر والتي يؤجل نظرها، لافتا إلى أن التحدي أمام أي برلمان هو حسن إدارة وقته، وذلك نظرا لكون الدورة التشريعية للبرلمان محدودة.

انحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الدولة المصرية مرتبطة بانحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية، تتمثل في الوقوف مع المواطن البسيط دائما.

وفي هذا الصدد، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن هناك تجربتين، الأولى هي تجربة "حياة كريمة"، حيث شهدت المرحلة الأولى منها تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعاتها، أنفق منها نحو 300 مليار، مبينا أن التجربة بدأت في نقل خدمات المركز إلى الأطراف، وأنفقت كل هذه المبالغ طواعية وبحب للمواطنين ورغبة في تحسين حياتهم.

وأضاف أن "التجربة الثانية تتمثل في العشوائيات، مبينا أن الجميع كان يرى العشوائيات الخطرة وغير المخططة وغير الآدمية، ولم تقبل الدولة المصرية بذلك، كما لم تقبل أن يخرج أي مواطن من مسكنه ليبقى دون مأوى عقب تطبيق قانون الإيجار القديم"، موضحا أن "الإيجار القديم كان موجودا في أوروبا، وكانوا يسمونه الإيجار طويل المدة منخفض القيمة، وقوانين الإيجار القديم في العالم كله معتمدة على تثبيت الأجرة أو تخفيضها، ومصر تتبع منهج العمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لأن قلة المعروض من السكن تسببت في مشكلة الإيجار القديم".

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن "المحكمة الدستورية العليا كان لديها عبارة ثابتة في التعامل مع هذا الملف، وهو أن الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين لا يجب أن تجعلها حلا نهائيا ودائما لهذه المشكلات، وكانت تدعو المشرع إلى إعادة النظر في هذه التشريعات الاستثنائية كلما تغيرت وتبدلت الظروف".

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، أن الدولة في التعامل مع ملف الإيجار القديم راعت التوازن بين الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف، وتحملت العبء الأكبر في حله، حيث وفرت السكن البديل.

وتابع: "دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة، ففي قانون الإيجار القديم سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. إن هذه المدة طويلة وليست قصيرة".

وأشار إلى أنه "قبل انتهاء هذه المدة بفترة طويلة سيتم تسوية الأوضاع الخاصة بالفئات مثل أصحاب المعاشات وكبار السن، وجدية الحكومة واضحة جدا فيما يتعلق بسرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون، والأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته، وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية".

وفي ما يتعلق بقانون الثانوية العامة، أشار إلى أن "قانون التعليم لا يتم تعديله كثيرا، موجها الشكر لوزير التربية والتعليم والحكومة ومجلس النواب ورئيسه على التعديلات الخاصة بقانون البكالوريا، لأنه نظام مجاني اختياري متعدد الفرص يقضي على شبح الثانوية العامة، ويبعث برسالة إلى الطالب وولي أمره وأسرته مفادها أن الأهم عند الدولة أن يحقق الطالب طموحه ورغبته في الالتحاق بالكلية التي يتمناها".

وقال المستشار محمود فوزي، إن "نظام الثانوية العامة التقليدي كان بنظام الامتحان ذي المرة الواحدة، لكن العالم تطور والمناهج وطرق التعليم تبدلت كثيرا، ولم يكن أن تقف مصر دون تطوير ومواكبة لهذه الأساليب".

وأوضح أن "التعليم الخاص في مصر لا يعتمد على الفرصة الواحدة، وكذلك التعليم الدولي بمختلف أنواعه، ومعظم دول العالم أصبحت تعطي الطالب أكثر من فرصة"، لافتا إلى أن "نظام البكالوريا لم يجر تغييرات بل أضاف مسارا جديدا، أي أن الالتحاق به اختياري، ومن لا يرغب في ذلك، يمكنه الاستمرار في نظام الثانوية العامة".

وبين المستشار محمود فوزي، أن "أفضل ما في نظام البكالوريا أنه لم يجبر الطلاب على الانضمام إليه، متوقعا في الوقت ذاته أن يتجه معظم الناس إلى نظام البكالوريا".

محمود فوزي الحكومة السيسي وزير الشؤون النيابية والقانونية الأولويات الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

قوات الأمن

مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

ترشيحاتنا

كامل الوزير

لبحث مشكلاتهم.. وزير الصناعة والنقل يجتمع غدا مع المستثمرين الصناعيين بمقر محافظة الإسكندرية

قطع المياه

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

الدواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟ .. أسعار الدواجن في الأسواق

بالصور

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

لماذا أهدى بوتين سيارة بقيمة 22 ألف دولار لرجل أمريكي؟

بوتين
بوتين
بوتين

فستان صيفي.. مي عمر تخطف الأنظار بجمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد