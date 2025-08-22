قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة دولية على مدار أسبوع
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أول رد من مصطفى يونس على قرار المجلس الأعلى للإعلام
وزير دفاع الاحتلال: سيتم إجبار قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة جديدة تضرب البلاد غدا
زيلينسكي: لا لقاء مع بوتين دون ضمانات أمنية
ارتفاع الرطوبة وعواصف رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد
توك شو

توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
البهى عمرو

قال جمال الوصيف مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الرياض، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، إذ التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم، حيث عقد الطرفان لقاءين، موسعًا وثنائيًا، ناقشا خلالهما عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية وملف غزة، إضافة إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان واليمن والسودان.

وأضاف، في تصريحات ببرنامج هذا الصباح، على قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلاميتين منى صالح وشيرين غسان، أنّ هناك توافقًا في الرؤى بين القاهرة والرياض بشأن ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وضرورة وقف الحرب ووقف إطلاق النار لوقف نزيف الدم.

وتابع، أن الطرفين شددا على أهمية الحل السياسي والدبلوماسي لحل الأزمات الإقليمية، مع التمسك بوحدة الأراضي العربية ورفض أي محاولات لتجزئتها أو تهديد أمنها وسلامة مواطنيها، إلى جانب رفض وجود أي ميليشيات مسلحة أو مرتزقة داخل الدول العربية، كما اتفق الجانبان على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، خاصة بعد الأضرار التي سببتها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر وقناة السويس.

وأشار الوصيف إلى أن اللقاء شهد أيضًا تفعيلًا لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، حيث اجتمع الفريق كامل الوزير من الجانب المصري والمستشار محمد بن مزيد التويجري من الجانب السعودي، للترتيب للقاء الأول للمجلس برئاسة ولي العهد والرئيس المصري، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري، وزيادة المشروعات المشتركة في البنية التحتية والأمن، ما يشير إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
 

السيسي المملكة العربية السعودية السعودية محمد بن سلمان

