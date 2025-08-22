قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة دولية على مدار أسبوع
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أول رد من مصطفى يونس على قرار المجلس الأعلى للإعلام
وزير دفاع الاحتلال: سيتم إجبار قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة جديدة تضرب البلاد غدا
زيلينسكي: لا لقاء مع بوتين دون ضمانات أمنية
ارتفاع الرطوبة وعواصف رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد
محمود فوزي: الحكومة تواجه المشكلات بحلول جذرية وتدعم المواطن البسيط بتشريعات جديدة
محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة دولية على مدار أسبوع

ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسي الدولي جنوب البحر الأحمر خلال الأسبوع الجاري ارتفاعا في حركة الوصول من الرحلات السياحية المعلنة، حسب جداول الرحلات بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يستقبل المطار 184 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة قادمة من مطارات 15 دولة أوروبية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار بزيادة 8  رحلات عن الاسبوع الماضي.

ووفقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، فإن المطار يستقبل 184 رحلة طيران تقل آلاف السائحين قادمة من مطارات إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبرج والمجر وليتوانيا والنمسا.

من جهته، قال ابوالحجاج العمارى الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السياح وان الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على استقبال السائحين بالورود والحرص على تلبية مطالب السائحين وعمل برامج ترفيهية وفقرات استعراضية ومهرجانات على الشواطئ بغرض الترفيه وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم.

