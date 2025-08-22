مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة دولية على مدار أسبوع

يشهد مطار مرسي الدولي جنوب البحر الأحمر خلال الأسبوع الجاري ارتفاعا في حركة الوصول من الرحلات السياحية المعلنة، حسب جداول الرحلات بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يستقبل المطار 184 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة قادمة من مطارات 15 دولة أوروبية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار بزيادة 8 رحلات عن الاسبوع الماضي.

ووفقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، فإن المطار يستقبل 184 رحلة طيران تقل آلاف السائحين قادمة من مطارات إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبرج والمجر وليتوانيا والنمسا.

من جهته، قال ابوالحجاج العمارى الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السياح وان الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على استقبال السائحين بالورود والحرص على تلبية مطالب السائحين وعمل برامج ترفيهية وفقرات استعراضية ومهرجانات على الشواطئ بغرض الترفيه وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم.