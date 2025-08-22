قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة جديدة تضرب البلاد غدا

نورهان خفاجي

يشهد حالة الطقس اعتبارا من غدا السبت، ارتفاع جديد في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، يكون مؤقت، حيث متوقع أن يستمر مدة 48 ساعة، تحديدًا يومي السبت والأحد، فقط لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددا.

موجة شديدة الحرارة قادمة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل حوالي 38 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون 33 درجة على السواحل الشمالية، أما جنوب البلاد تتجاوز درجات الحرارة هناك 40 درجة مئوية، حيث تسجل 43 درجة.

يكون حالة الطقس المتوقع خلال فترة الموجة الحارة الجديدة، شديدة الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

رطوبة عالية والحرارة تتجاوز 40 درجة

إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتان إلى 4 درجات.

تظل نشاط الشبورة المائية صباحا، مستمرة على الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

تشهد الأجواء نشاط رياح يستمر اعتبارا من مساء غدا السبت، حتى نهاية الأسبوع يعمل على تلطيف الأجواء ليلا على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس وموجة الحرارة الجديدة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية 33 درجة للعظمى والمحسوسة 36 درجة
شمال الصعيد 39 درجة للعظمى والمحسوسة 41 درجة
جنوب الصعيد 43 للعظمى والمحسوسة 44 درجة. 

