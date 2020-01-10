بنطلون جلد | سالي عبد السلام تتألق بـ إطلالة شتوية على إنستجرام

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام، صورة جديدة لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور إنستجرام، وهي بإطلالة شتوية رائعة.



وظهرت سالي عبد السلام في الصورة، وهي ترتدي ملابس شتوية أنيقة، عبارة عن بنطال من الجلد باللون الزيتي وبلوفر باللون الأسود، ونسقته على بوت طويل وأنيق باللون الأسود.



وتركت سالي عبد السلام شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت ميكب هادئا ومميزا للغاية، حيث أبرزت عينيها بالكحل الأسود.



ولم تتكلف سالي عبد السلام في ارتداء الاكسسوارات، إلا أنها اكتفت بارتداء حلق مناخير بسيط ، ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

