AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع المياه عن 7 مناطق بمصر الجديدة | هليوبوليس أبرزها

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:46 م
قطع المياه عن 7 مناطق
قطع المياه عن 7 مناطق بمصر الجديدة | هليوبوليس أبرزها
Advertisements
عبد العزيز جمال
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن 7 مناطق بمصر الجديدة نظرا لأعمال اللحامات التي تتم على خط مياه قطر ٦٠٠ مللي بشارع الحجاز.

وتشمل تلك المناطق ( شارع الحجاز ومتفرعاته -ميدان المحكمة ومتفرعاته - ميدان سانت فاطيما ومتفرعاته - منطقة خلف نادى النصر بدأ من شارع ابو بكر الصديق حتى شارع عبد العزيز فهمى- شارع عبد العزيز فهمى ومتفرعاته - منطقة هليوبوليس).

ومن المقرر أن يكون الانقطاع اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد السبت وحتى الساعة الرابعة صباحا يوم الأحد.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن عدد من مناطق القاهرة .. الثلاثاء

انقطاع المياه عن معظم مناطق مصر الجديدة

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: تنفيذ مناورة عسكرية ضخمة خلال أيام بمشاركة أسلحة حديثة

تركي ال الشيخ ينشر فيديو لمهارات لاعب بالدوري الإسباني.. ومتابعون: هييجي الأهلي؟

قطع المياه عن 7 مناطق بمصر الجديدة | هليوبوليس أبرزها

صفعة لـ أردوغان.. تونس تتعهد بالوقوف ضد التدخل الأجنبي في ليبيا

هبوط أسعار البنزين والدولار والذهب لهذه الأرقام.. اعرف الأسباب

حادث خطير في بحر العرب.. صدام وشيك بين سفينة حربية روسية ومدمرة أمريكية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة