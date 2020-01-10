قطع المياه عن 7 مناطق بمصر الجديدة | هليوبوليس أبرزها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن 7 مناطق بمصر الجديدة نظرا لأعمال اللحامات التي تتم على خط مياه قطر ٦٠٠ مللي بشارع الحجاز.



وتشمل تلك المناطق ( شارع الحجاز ومتفرعاته -ميدان المحكمة ومتفرعاته - ميدان سانت فاطيما ومتفرعاته - منطقة خلف نادى النصر بدأ من شارع ابو بكر الصديق حتى شارع عبد العزيز فهمى- شارع عبد العزيز فهمى ومتفرعاته - منطقة هليوبوليس).



ومن المقرر أن يكون الانقطاع اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد السبت وحتى الساعة الرابعة صباحا يوم الأحد.



وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

