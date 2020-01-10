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محافظات

القليوبية تواجه الأمطار بالخيم والبطاطين وشفط المياه من الشوارع

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:39 م
القليوبية تواجه الأمطار
القليوبية تواجه الأمطار بالخيم والبطاطين وشفط المياه
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إبراهيم الهوارى
أكد مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للجان الإغاثة بالمديرية والمراكز والمدن والأحياء والتواصل الدائم مع لجنة الاغاثة العامة بالمديرية والوزارة والمحافظة دقيقة بدقيقة لحصر الأسر المتضررة من مياه الأمطار وتوزيع الأغطية والوجبات عليهم.

وأضاف حسن أنه في اطار خطة الوزارة لتدعيم المديريات ومراكز الاغاثة التابعة لها بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، تم تدعيم المركز بـ 20 خيمة و200 بطانية و100 مرتبة و100 مخدة، وتم الاستلام من خلال فريق عمل الضمان والإغاثة والمخازن بالمديرية.

وأشار إلى أنه بدأ منذ وقوع الأمطار جولات ميدانية ببعض المناطق على أرض الواقع مع تفعيل لجان الإغاثة على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.

من ناحية أخرى دفعت شركة مياه الشرب بالقليوبية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن من سياراتها لشفط المياه الناتجة عن سقوط الأمطار من الطريق السريع وداخل الشوارع الرئيسية والتأكد من عدم وجود أى للتجمعات تفاديًا لوقوع أى حوادث.
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